Владельцев «Яшкино» и «Кириешки» признали экстремистским объединением

Такое решение в отношении бизнесменов суд принял за финансирование ВСУ

Тверской суд Москвы признал экстремистским объединением владельцев компании «КДВ» («Бабкины семечки». «Яшкино», «Кириешки») Дениса Штенгелова* и его отца Николая. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалам дела, Николай Штенгелов* разделял политику украинских властей, а также оказывал финансовую помощь Украине. Сообщается еще то, что он образовал собственное военизированное подразделение. Его сын Денис Штенгелов* также поддерживал Украину и инвестировал в страны, считающиеся недружественными. На данный момент двоих иноагентов нет в стране, они покинули Россию 10 лет назад.

Также сообщается, что суд постановил перевести в доход государства имущество владельца группы компаний «КДВ».

Ранее кандидата в депутаты от КПРФ внесли в перечень террористов и экстремистов.

Наталья Жирнова