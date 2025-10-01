Новости общества

Кандидата в депутаты от КПРФ внесли в перечень террористов и экстремистов

16:47, 01.10.2025

Информация опубликована на официальном сайте ведомства

Оксана Багирова*, кандидат в депутаты Госсовета Коми от КПРФ, обвиняемая в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

В сообщении указываются ее личные данные: «Багирова Оксана Рафиковна, 11.02.1975 г. р., с. Рождественское Уржумского района Кировской области».

Ранее в этот список внесен новый директор Фонда борьбы с коррупцией** Владислав Романцов*.

Рената Валеева
Справка

* внесен в перечень террористов и экстремистов в России

** признан в России экстремистским и ликвидирован

