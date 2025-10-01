Кандидата в депутаты от КПРФ внесли в перечень террористов и экстремистов
Информация опубликована на официальном сайте ведомства
Оксана Багирова*, кандидат в депутаты Госсовета Коми от КПРФ, обвиняемая в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Информация опубликована на официальном сайте ведомства.
В сообщении указываются ее личные данные: «Багирова Оксана Рафиковна, 11.02.1975 г. р., с. Рождественское Уржумского района Кировской области».
Ранее в этот список внесен новый директор Фонда борьбы с коррупцией** Владислав Романцов*.
Справка
* внесен в перечень террористов и экстремистов в России
** признан в России экстремистским и ликвидирован
