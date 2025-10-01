В Актанышском районе в ДТП погибла пассажирка Opel

Водитель ехал в зоне проведения дорожных работ и не выбрал безопасную скорость

В Актанышском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла пассажирка легкового автомобиля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Opel двигался в зоне проведения дорожных работ, где, предположительно, не выбрал безопасную скорость. В результате автомобиль съехал на обочину и опрокинулся в кювет.

— В результате ДТП пассажирка скончалась на месте происшествия, — сообщили в правоохранительных органах.

Рената Валеева