В Актанышском районе в ДТП погибла пассажирка Opel
Водитель ехал в зоне проведения дорожных работ и не выбрал безопасную скорость
В Актанышском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла пассажирка легкового автомобиля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.
По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Opel двигался в зоне проведения дорожных работ, где, предположительно, не выбрал безопасную скорость. В результате автомобиль съехал на обочину и опрокинулся в кювет.
— В результате ДТП пассажирка скончалась на месте происшествия, — сообщили в правоохранительных органах.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».