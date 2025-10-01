Исследование: мужчины-миллениалы из Казани чаще всего влюбляются в знаменитостей

При этом мужчины, в отличие от женщин, чаще всего увлекаются музыкальными исполнительницами

Фото: Динар Фатыхов

Чаще всего влюбляются в знаменитостей мужчины-миллениалы (91%), а реже всего — женщины-бумеры (72%). При этом мужчины, в отличие от женщин, чаще всего увлекаются музыкальными исполнительницами, в то время как женские сердца покоряют актеры кино. Об этом стало известно из исследования сервиса МТС «Музыка и Mamba».

Что касается конкретных имен, то казанские женщины чаще всего называли самыми привлекательными представителями российской музыкальной индустрии Диму Билана, Басту и Сергея Лазарева, в то время как мужчины отдали свои голоса SERYABKINA, Клаве Коке и Полине Гагариной.

Среди иностранных исполнителей женщины чаще всего выделяли Sting, Ricky Martin, Enrique Iglesias, Justin Timberlake и Eminem, а мужчины — Shakira, Rihanna и Jennifer Lopez.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом, готовность идти на уступки ради звездных отношений заметно снижается с возрастом: если половина девушек поколения Z готова «подстраиваться» под знаменитого партнера, то миллениалки, представительницы поколения X и бумерши категорически не готовы терпеть звездные капризы.

Полные списки самых привлекательных звезд для разных поколений жителей Казани выглядят следующим образом:

Российские исполнители

Женщины 18—28 (зумеры): XOLIDAYBOY, Элджей, Егор Крид

Женщины 29—39 (миллениалы): Дима Билан, Баста, FEDUK

Женщины 40—50 (поколение X): Джиган, Дима Билан, Егор Крид

Женщины 50+ (бумеры): JONY, XOLIDAYBOY, Баста

Мужчины 18—28 (зумеры): Клава Кока, SERYABKINA, Люся Чеботина

Мужчины 29—39 (миллениалы): SERYABKINA, Люся Чеботина, Клава Кока

Мужчины 40—50 (поколение X): Полина Гагарина, Алсу, SERYABKINA

Мужчины 50+ (бумеры): Пелагея, Наталья Ветлицкая, Полина Гагарина

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зарубежные исполнители

Женщины 18—28 (зумеры): Justin Timberlake, Eminem, Jared Leto

Женщины 29—39 (миллениалы): Enrique Iglesias, Justin Timberlake, Eminem

Женщины 40—50 (поколение X): Sting, Ricky Martin, Enrique Iglesias

Женщины 50+ (бумеры): Chris Rea, Ricky Martin, Sting

Мужчины 18—28 (зумеры): Ariana Grande, Dua Lipa, Taylor Swift

Мужчины 29—39 (миллениалы): Jennifer Lopez, Rihanna, Katy Perry

Мужчины 40—50 (поколение X): Shakira, Jennifer Lopez, Rihanna

Мужчины 50+ (бумеры): Madonna, Jennifer Lopez, Shakira

Рената Валеева