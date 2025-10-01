В Казани водитель Ford проигнорировал «главную» и столкнулся с КАМАЗом
Водитель Ford получил травмы и был госпитализирован
Сегодня, 1 октября, около 16:10 мск на пересечении улиц Центральной и Северо-Западной произошло столкновение Ford Transit и КАМАЗа, сообщили в ГАИ Казани.
По предварительным данным, водитель Ford Transit, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу грузовику КАМАЗ, следовавшему по главной дороге.
В результате ДТП водитель Ford Transit получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего уточняются.
