В Казани водитель Ford проигнорировал «главную» и столкнулся с КАМАЗом

Водитель Ford получил травмы и был госпитализирован

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня, 1 октября, около 16:10 мск на пересечении улиц Центральной и Северо-Западной произошло столкновение Ford Transit и КАМАЗа, сообщили в ГАИ Казани.

По предварительным данным, водитель Ford Transit, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу грузовику КАМАЗ, следовавшему по главной дороге.

В результате ДТП водитель Ford Transit получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Рената Валеева