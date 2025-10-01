Стало известно, где в Татарстане отремонтируют коммунальные сети почти на миллиард рублей
В том числе объекты в Альметьевске, Алексеевском, Апастовском, Зеленодольском, Балтасинском, Рыбно-Слободском и Высокогорском районах
Минстрой России в сентябре выделил Татарстану дополнительные 519,6 млн рублей в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С учетом средств бюджета республики общий дополнительный объем финансирования составит 987,5 млн рублей.
Новые объекты будут отремонтированы в Альметьевске, Алексеевском, Апастовском, Зеленодольском, Балтасинском, Рыбно-Слободском и Высокогорском районах. Об этом сообщили в Минстрое республики.
Полный список:
- Альметьевск — реконструкция водовода по улице Аминова;
- п. Алексеевское — реконструкция участков сетей водоснабжения по улицам Горького и Мичурина;
- д. Малые Кокузы — реконструкция систем водоснабжения;
- п. Нарат — реконструкция сетей водоснабжения;
- с. Бурнак — капремонт сетей водоснабжения;
- с. Кугарчино — капремонт водопровода;
- с. Альдермыш — строительство сетей водоснабжения.
Кроме того, дополнительное финансирование будет направлено на проекты в Альметьевске (реконструкция стального магистрального водовода и капремонт самотечного канализационного коллектора) и Лениногорске (реконструкция водовода).
По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ Марата Айзатуллина, всего в 2025 году планируется модернизировать 136 объектов коммунальной инфраструктуры на общую сумму 11,7 млрд рублей.
