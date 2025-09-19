На «Площади Тукая» в метро Казани установят интеллектуальные турникеты
Это позволит увеличить пропускную способность станции на 50% и интегрировать все существующие способы оплаты
На полях форума Kazan Digital Week подписано соглашение о сотрудничестве между МУП «Метроэлектротранс» и отделением «Банк Татарстан» Сбербанка, направленное на цифровую трансформацию пассажирских перевозок и внедрение передовых платежных сервисов.
Первым шагом в реализации соглашения станет рассмотрение проекта по внедрению новейших интеллектуальных турникетов на станции «Площадь Тукая». Турникеты являются российской разработкой, использующей полностью отечественное ПО.
Внедрение новых турникетов позволит увеличить пропускную способность станции на 50% и интегрировать все существующие способы оплаты, включая транспортные и банковские карты, биометрию и QR-коды.
— Новое оборудование оснащено системой смарт-датчиков для точного подсчета пассажиропотока, интерактивной подсветкой, которая визуально заменяет напольные стикеры и проецирует зону для биометрической оплаты, а также встроенным информационным дисплеем для удобства пассажиров, — отметили в пресс-службе Сбербанка.
Вчера стало известно, что «Яндекс Go» и «Метроэлектротранс» Казани подписали соглашение о намерениях по внедрению бесконтактной оплаты проезда в метро, трамваях и троллейбусах города через приложение «Яндекс Go».
