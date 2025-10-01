В Дрожжановском районе Татарстана открылись первые сельские кабинеты финансовой доступности

Они оборудованы компьютерами с доступом в интернет

Фото: Артем Дергунов

В селах Старое Дрожжаное и Малая Цильна Дрожжановского района открылись первые в Татарстане сельские кабинеты финансовой доступности. Они призваны обеспечить сельских жителей доступом к финансовым и государственным услугам в дистанционном формате.

Кабинеты оборудованы компьютерами с доступом в интернет.

В рамках открытия эксперты отделения провели для школьников и представителей старшего поколения лекции по финансовой грамотности и противодействию мошенничеству, а также продемонстрировали возможности новых кабинетов.

Ранее стало известно, что Татарстан возглавил рейтинг цифровой трансформации АПК России.



Рената Валеева