Венгрия рассчитывает на Туркменистан как на будущего поставщика газа

Вчера Орбан сообщил, что страна не хочет менять Россию как надежного поставщика энергии

Венгрия выразила надежду на то, что Туркменистан в ближайшем будущем станет поставщиком газа в страну. Об этом заявил заместитель госсекретаря по развитию восточных отношений Венгрии Адам Штифтер, пишет «Интерфакс».

— В сфере энергетики мы рассчитываем на Туркменистан как на надежного партнера (...) Венгрия зависит от импорта природного газа из разных стран, поэтому на Туркменистан смотрим тоже с большой надеждой и надеемся, что Туркменистан в ближайшем будущем станет поставщиком газа в Европу, точнее в Венгрию, — отметил Штифтер.

Заместитель госсекретаря по делам ЕС Венгрии Питер Холича также прокомментировал перспективы сотрудничества двух стран в сфере ТЭК, отметив обсуждение вопросов торговли природным газом, потенциальных проектов по разведке и разработке углеводородов на шельфе Каспийского моря, а также совместных инициатив по возобновляемым источникам энергии.



Вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, и что замена надежного российского поставщика на другого, менее надежного, не имеет смысла.

Рената Валеева