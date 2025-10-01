Депутаты предложили перенести начало школьных уроков на 9 утра

Помимо этого, законопроектом предлагается закрепить пятидневную учебную неделю

Фото: Артем Дергунов

Депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий перенести начало школьных уроков на 9.00. Соответствующие изменения предлагается внести в статью 13 закона «Об образовании в Российской Федерации», пишет РИА «Новости».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что данная инициатива направлена на сохранение и укрепление здоровья учащихся, их творческое развитие и поддержку семейного воспитания. Помимо переноса начала занятий, законопроектом предлагается закрепить пятидневную учебную неделю.

По мнению авторов инициативы, перенос начала уроков позволит школьникам высыпаться, а родителям — спокойно отвезти детей в школу перед работой. Кроме того, пятидневная учебная неделя позволит семьям планировать полноценный отдых.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Соавтор законопроекта — глава думского Комитета по охране здоровья Сергей Леонов подчеркнул высокую нагрузку на современных школьников, которые, помимо посещения уроков, занимаются с репетиторами и выполняют объемные домашние задания, затрачивая на учебу до 10—12 часов в день.

Леонов также отметил, что школьная программа перегружена темами и разделами, которые ранее изучались в вузах.

— В высших учебных заведениях науки изучаются более подробно и предметно, а школьникам перегрузка только мешает, — добавил депутат, подчеркнув необходимость приведения системы образования в порядок путем исключения лишних предметов и сложных для восприятия разделов.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о планах по поэтапному внедрению единых государственных учебников в российских школах.

Рената Валеева