Депутаты предложили перенести начало школьных уроков на 9 утра
Помимо этого, законопроектом предлагается закрепить пятидневную учебную неделю
Депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий перенести начало школьных уроков на 9.00. Соответствующие изменения предлагается внести в статью 13 закона «Об образовании в Российской Федерации», пишет РИА «Новости».
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что данная инициатива направлена на сохранение и укрепление здоровья учащихся, их творческое развитие и поддержку семейного воспитания. Помимо переноса начала занятий, законопроектом предлагается закрепить пятидневную учебную неделю.
По мнению авторов инициативы, перенос начала уроков позволит школьникам высыпаться, а родителям — спокойно отвезти детей в школу перед работой. Кроме того, пятидневная учебная неделя позволит семьям планировать полноценный отдых.
Соавтор законопроекта — глава думского Комитета по охране здоровья Сергей Леонов подчеркнул высокую нагрузку на современных школьников, которые, помимо посещения уроков, занимаются с репетиторами и выполняют объемные домашние задания, затрачивая на учебу до 10—12 часов в день.
Леонов также отметил, что школьная программа перегружена темами и разделами, которые ранее изучались в вузах.
— В высших учебных заведениях науки изучаются более подробно и предметно, а школьникам перегрузка только мешает, — добавил депутат, подчеркнув необходимость приведения системы образования в порядок путем исключения лишних предметов и сложных для восприятия разделов.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о планах по поэтапному внедрению единых государственных учебников в российских школах.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».