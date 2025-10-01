С 2028 года школы полноценно перейдут на единые учебные пособия

Этот процесс начнется уже в следующем году

Фото: Артем Дергунов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о планах по поэтапному внедрению единых государственных учебников в российских школах. По словам главы ведомства, процесс перехода начнется уже в следующем году, передает РИА «Новости».

— С 2027 года мы планируем представить государственные учебники по естественно-научным предметам, по русскому языку, литературе. Нужна апробация. И мы так смотрим, что массовое внедрение с 1 сентября 2028 года, — сказал министр.

Заявление было сделано в ходе Всероссийского форума классных руководителей, который проходит в эти дни в Наццентре «Россия». Ранее уже сообщалось, что единые учебники по русскому языку и литературе появятся в школах с 2027 года. Учебные пособия для 10—11-х классов будут введены в образовательный процесс в российских школах с 1 сентября 2027 года.

Наталья Жирнова