В российских школах введут новый предмет «Духовно-нравственная культура»

С 2026/2027 учебного года в российских школах появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура». Уроки будут проводиться для 5–7 классов и будут охватывать «жизнь, деятельность, поступки и личные качества» выдающихся государственных и общественных деятелей, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Цель предмета — формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Ученики будут изучать жизни различных персоналий, включая героев военной операции, а также обсуждать патриотизм, гражданственность и ответственность за судьбу страны. Также на уроках будут затрагиваться темы крепкой семьи и многодетности.

Кроме введения нового предмета, в министерстве планируют оптимизировать учебную нагрузку, сократив количество часов на изучение иностранных языков в 5–7 классах до двух часов в неделю. Несмотря на сокращение, чиновники уверяют, что базовый уровень знаний по иностранному языку будет сохранен.

Также холдинг Министерства образования ранее сообщил о сокращении часов на изучение родного языка. С 1 сентября 2025 года на него останется только один час в учебном плане. Эти изменения обусловлены требованием соответствия нормам СанПиН и необходимостью корректировки учебной нагрузки. Теперь изучать родной язык и литературу можно будет на внеурочных занятиях.

Напомним, что первые единые учебники по русскому языку и литературе для 10—11-х классов будут введены в образовательный процесс в российских школах с 1 сентября 2027 года.



