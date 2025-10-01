Водитель BMW получил срок за смертельное ДТП в Татарстане
Он скрылся с места аварии, а также отрицает, что был в состоянии алкогольного опьянения
Высокогорский районный суд Татарстана вынес приговор водителю автомобиля BMW X5, который стал виновником смертельного ДТП, сообщает прокуратура республики. Авария произошла утром 6 января 2025 года на федеральной автодороге М-7 «Волга».
По данным следствия, нетрезвый водитель иномарки выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-217030. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб. После совершения аварии виновник происшествия попытался скрыться с места происшествия.
Суд признал водителя BMW виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы и лишения прав на три года. Несмотря на представленные доказательства, водитель признал свою вину лишь частично, отрицая факт, что был в состоянии алкогольного опьянения за рулем.
