В Бугульминском районе появится горнолыжный комплекс
Его создадут на территории курорта «Карабашское море»
В Бугульминском районе Татарстана создадут круглогодичный курорт «Карабашское море». Об этом в ходе «Инвестиционного часа» в Агентстве инвестиционного развития сообщил глава муниципалитета Дамир Фаттахов.
По его словам, курорт объединит в себе Карабашское водохранилище, горнолыжный комплекс и гостиницы:
— В каком-то плане он уже есть. Есть несколько гостиничных комплексов в бывших базах отдыха. Есть стратегия развития четырех санаториев, которые объединяются в единую курортную зону.
На данный момент решаются земельные вопросы. По словам Фаттахова, в следующем году инвестор приступит к строительству.
— Мы последовательно создаем круглогодичный курорт. Лето — вода, прогулки. Зима — горные лыжи. Межсезонье — семейные выходные, гастрономические конкурсы и фестивали, — сказал Фаттахов.
В июне сообщалось, что инвестиции в проект составят 300 млн рублей. Однако, по словам Фаттахова, уже сейчас сумма стала больше.
