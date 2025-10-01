Новости общества

05:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин 1 октября соберет членов Совбеза

13:19, 01.10.2025

Тема совещания пока не озвучена

Путин 1 октября соберет членов Совбеза
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

— Скоро президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — заявил Песков.

Также сообщается, что тема совещания пока не известна. На прошлом подобном совещании Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) при условии, что США предпримут аналогичные шаги.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также