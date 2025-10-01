Путин 1 октября соберет членов Совбеза
Тема совещания пока не озвучена
Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
— Скоро президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — заявил Песков.
Также сообщается, что тема совещания пока не известна. На прошлом подобном совещании Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) при условии, что США предпримут аналогичные шаги.
