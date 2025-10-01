Ирина Винер прибыла в Казань: легендарный тренер посетила школу и готовится к открытию масштабного турнира
Столица Татарстана принимает крупнейшие соревнования по художественной гимнастике
Ирина Винер, легендарный российский тренер по художественной гимнастике, чей вклад в развитие этого вида спорта в России трудно переоценить, прибыла в Казань для участия в церемонии открытия крупнейшего соревнования Всероссийской клубной лиги по художественной гимнастике.
Масштабные соревнования соберут более 2 500 гимнасток в возрасте от 6 до 20 лет из более чем 20 регионов России. Турнир проходит с 30 сентября по 4 октября 2025 года в Центре гимнастики.
Визит тренера начался с посещения казанской школы №12, где она пообщалась с юными спортсменками, занимающимися художественной гимнастикой. По словам директора образовательного учреждения Розалии Козловской, в школе обучается около 40 девочек, среди которых уже есть победительницы турниров различного уровня.
Торжественная церемония открытия соревнований состоится 1 октября. В мероприятии также примут участие известные спортсменки и деятели спорта: олимпийская чемпионка Анастасия Татарева, двукратная чемпионка Игр стран БРИКС Анна Попова, президент Федерации художественной гимнастики Татарстана Гульнара Сергеева и другие почетные гости.
В рамках турнира запланированы дополнительные мероприятия, в том числе профессиональный мастер-класс от Ирины Винер 2 октября с участием ведущих спортсменок.
