Ирина Винер прибыла в Казань: легендарный тренер посетила школу и готовится к открытию масштабного турнира

Столица Татарстана принимает крупнейшие соревнования по художественной гимнастике

Фото: Реальное время

Ирина Винер, легендарный российский тренер по художественной гимнастике, чей вклад в развитие этого вида спорта в России трудно переоценить, прибыла в Казань для участия в церемонии открытия крупнейшего соревнования Всероссийской клубной лиги по художественной гимнастике.

Масштабные соревнования соберут более 2 500 гимнасток в возрасте от 6 до 20 лет из более чем 20 регионов России. Турнир проходит с 30 сентября по 4 октября 2025 года в Центре гимнастики.

Реальное время / realnoevremya.ru

Визит тренера начался с посещения казанской школы №12, где она пообщалась с юными спортсменками, занимающимися художественной гимнастикой. По словам директора образовательного учреждения Розалии Козловской, в школе обучается около 40 девочек, среди которых уже есть победительницы турниров различного уровня.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится 1 октября. В мероприятии также примут участие известные спортсменки и деятели спорта: олимпийская чемпионка Анастасия Татарева, двукратная чемпионка Игр стран БРИКС Анна Попова, президент Федерации художественной гимнастики Татарстана Гульнара Сергеева и другие почетные гости.

В рамках турнира запланированы дополнительные мероприятия, в том числе профессиональный мастер-класс от Ирины Винер 2 октября с участием ведущих спортсменок.

Денис Петров