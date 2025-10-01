В зоне СВО открыли две подземные мечети

Это было сделано для татарстанских именных батальонов «Алга» и «Батыр»

Для бойцов татарстанских именных батальонов «Алга» и «Батыр» в зоне СВО выстроили две новые подземные мечети. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

— Важной частью поездки стало участие в открытии двух подземных мечетей: в 72-й бригаде батальона «Алга» и в 35-й бригаде батальона «Батыр». Инициаторами строительства выступили командование бригад, полковые имамы ДУМ РТ этих батальонов Руслан хазрат Агмалов и Мухаммад хазрат Хайруллаев и мусульманские бойцы, — сообщается на сайте Духовного управления.

Сообщается, что мечеть батальона «Алга» занимает площадь 9 кв. метров и вмещает до десяти человек. Мечеть «Батыра» имеет площадь 30 кв. метров и вмещает до 30 человек.

Ранее сообщалось, что на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани открыли две молельные комнаты.

Наталья Жирнова