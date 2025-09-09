На стадионе «Ак Барс Арена» в Казани открыли две молельные комнаты

Они расположены на восточной и западной трибунах

Фото: предоставлено пресс-службой ФК "Рубин"

На стадионе «Ак Барс Арена» в Казани открыли две молельные комнаты. Они расположены на восточной и западной трибунах, сообщили в пресс-службе ФК «Рубин».

— Открытие молельных комнат на западной и восточной трибунах нашей «Ак Барс Арены» — это не просто обновление инфраструктуры, это знак уважения, символ того, как мы чтим традиции, культуру и духовные ценности наших болельщиков! Благодаря поддержке раиса республики мы стараемся создать пространство, где каждый человек сможет чувствовать себя комфортно, удобно и безопасно. Поздравляю всех болельщиков «Рубина» с этим знаменательным событием. Ждем вас на стадионе, приходите поддержать нашу команду на осенних матчах, — сказал во время открытия президент правления АНО «ФК Рубин» Марат Сафиуллин.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин сообщил, что планирует быть на матче казанской команды 12 сентября.

предоставлено пресс-службой ФК "Рубин"

— Раньше мы переживали, где будем молиться. Сейчас эти условия есть, можно распланировать вечер, с семьей, с детьми прийти поболеть за нашу команду. Когда мы говорим об инфраструктуре, я вспоминаю слова нашего раиса Рустама Минниханова, которые он произнес еще в 2016 году: «Halal lifestyle — халяль как образ жизни». Открытие подобных мест в торговых центрах, на вокзалах, в аэропорту облегчает жизнь верующих и даже неверующих людей, поэтому должно быть специально подготовленное место, где человек сможет спокойно помолиться, не мешая окружающим, — подчеркнул он.

Во время мероприятия гости смогли посетить экскурсию по футбольному стадиону. Они побывали в домашней раздевалке «Рубина» и ознакомились с условиями работы команды за кулисами матчей.

Напомним, в конце прошлого года комнату для намаза открыли в казанском хосписе «Наташа». Идею создания молельных для мусульман и православных выдвинул председатель правления общественного благотворительного фонда им. Анжелы Вавиловой, генеральный директор учреждения Владимир Вавилов.

Галия Гарифуллина