КДЦ «Разумед» нарушил закон о персональных данных

10:21, 01.10.2025

Медицинский центр не информировал пациентов о сборе их персональной информации

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Прокуратура Авиастроительного района Казани обнаружила серьезные нарушения законодательства о персональных данных в коммерческом диагностическом центре «Разумед». Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры.

Сообщается, что при посещении официального сайта медицинского учреждения пациенты не получали информацию о сборе их личных данных. Более того, на сайте использовалась специальная метрическая программа, которая позволяла идентифицировать уникальных посетителей и собирать данные об их предпочтениях и поведении на портале.

После вмешательства прокуратуры все выявленные нарушения были оперативно устранены. В адрес руководства медицинского центра было внесено соответствующее представление об устранении нарушений законодательства.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверит Бугульминскую ЦРБ после видео с пенсионеркой, карабкающейся по лестнице. В ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ» прокомментировали эту ситуацию.

Наталья Жирнова

