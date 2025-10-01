В Татарстане сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ

За эту неделю выявлено 15,4 тыс. случаев

В Татарстане продолжается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Эпидемический подъем начался в начале сентября и продолжается уже пять недель, сообщает Роспотребнадзор.

Общая заболеваемость гриппом и ОРВИ осталась на уровне предыдущей недели. Сообщается, что незначительный рост отмечен только в возрастной группе 3–6 лет, где показатель увеличился на 11,9%.

Также продолжается снижение заболеваемости COVID-19, которое фиксируется уже третью неделю подряд. На 39-й неделе зарегистрировано 256 случаев заболевания, что на 13,5% меньше показателей предыдущей недели.

Параллельно с этим в регионе продолжается вакцинация против гриппа. На текущий момент прививку получили более 900 тыс. жителей республики, что составляет 23,9% от общей численности населения.

Наталья Жирнова