В Татарстане растет заболеваемость ОРВИ: 15 тыс. случаев за неделю
Это происходит на фоне снижения случаев COVID-19
В республике за период с 15 по 21 сентября 2025 года зарегистрировано более 15 тыс. случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости вырос на 23% по сравнению с предыдущей неделей, причём основной прирост отмечается среди взрослого населения. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре республики.
Преобладающими остаются вирусы негриппозной этиологии.
В республике продолжается кампания по вакцинации против гриппа. На текущий момент вакцинацию прошли 955 тыс.человека (39,3% от плана), включая 463 тыс.взрослых и 491 тыс. детей. С начала учебного года выявлено и не допущено до занятий в учебные помещения 2,5 тыс. школьников с признаками ОРВИ или повышенной температурой.
При этом ситуация с COVID-19 демонстрирует положительную динамику. За прошедшую неделю выявлено 297 случаев заболевания, что на 15,9% меньше показателей предыдущей недели. Главный штамм по-прежнему — Омикрон, причём увеличивается доля его подвида Стратус, который составляет 62,5% от всех исследованных проб.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».