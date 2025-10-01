Движение трамваев №1 и 6 в Казани остановили из-за припаркованного автомобиля
«Метроэлектротранс» ждет сотрудников ГАИ
В Казани утром 1 октября произошла остановка движения трамваев. Причиной послужил припаркованный легковой автомобиль. Об этом сообщили в «Метроэлектротрансе».
Приостановлено движение трамваев по маршрутам №1 и 6. Автомобиль припарковался на улице Дементьева вблизи трамвайных путей, из-за чего транспорт не может проехать без повреждения авто. На место происшествия вызваны сотрудники ГАИ и служба эвакуации транспортных средств для устранения препятствия.
О времени возобновления движения трамваев будет сообщено дополнительно.
