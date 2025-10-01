В Нижнекамске решают проблемы с горячей водой

Мэр города заявил о включении горячего водоснабжения во всех многоквартирных домах, в которых не было горячей воды все лето

Фото: Динар Фатыхов

В Нижнекамске активно идет процесс подачи тепла и горячей воды. На сегодняшний день тепло поступило во все детские сады и основную часть социальных объектов города, сообщает мэр города Радмир Беляев.

На момент 7:00 отопление было запущено в 789 многоквартирных домах. Специалисты продолжают наладочные работы во внутренних системах теплоснабжения.

Также горячая вода подается теперь в 910 многоквартирных домов. В четырех оставшихся домах ведутся завершающие работы, которые будут выполнены в ближайшее время.

— Самое важное — вчера мы закрыли все сложные адреса, где не было горячей воды все лето, — сообщает мэр.



Значимым этапом станет начатая 1 октября замена теплообменного оборудования на ЦТП-17, необходимая для надежности теплоснабжения в зимний период.

— Бригады продолжают работу в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее завершить все оставшиеся подключения. Прошу вас отнестись с пониманием — технические нюансы требуют времени, контроль ведется ежедневно, — подытожил Беляев.



Наталья Жирнова