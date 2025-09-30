Часть Приволжского района Казани на сутки останется без воды

Ограничения коснутся 13 многоквартирных домов

Фото: Реальное время

Часть Приволжского района Казани останется без воды с 09.00 2 октября до 11.00 3 октября. Об этом сообщили в городском «Водоканале».

Не будет водоснабжения по следующим адресам:

ул. Бр.Касимовых — 35, 36, 36а;

ул. Р. Зорге — 28, 30, 30а, 33, 39, 39а, 41, 42, 43, 48, 50, 28а, 28б, 29, 33а, 39а/1, 39б, 42а, 50б, 50в, 58а, 60б.



Ограничения связаны с подключением переложенного участка водопровода по ул. Бр.Касимовых к централизованным сетям водоснабжения. Они коснутся 13 многоквартирных домов. Автоцистерны с водой расположат согласно заявкам, которые можно подать по телефону: +7(843)231-62-60.

Галия Гарифуллина