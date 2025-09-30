«Рубин» лишился шансов сыграть в плей-офф «Пути РПЛ» в Кубке России

«Зенит» и «Оренбург» вышли из группы А с первых двух мест

Фото: Реальное время

«Рубин» лишился шансов сыграть в плей-офф «Пути РПЛ» в Кубке России. Это стало известно после завершения матчей пятого тура группы А.

Казанский «Рубин» дома проиграл «Зениту» со счетом 0:1. «Оренбург» с таким же результатом в гостях переиграл «Ахмат». Команда Рашида Рахимова осталась с четырьмя набранными очками на третьей строчке группы.

«Зенит» и «Оренбург» гарантировали себе выход в плей-офф Кубка России с первой и второй строчки. Команды останутся в «Пути РПЛ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубину» для выхода в следующий раунд турнира предстоит обыграть или сыграть вничью с «Ахматом». Игра состоится в Казани 22 октября. Победитель продолжит выступление в Кубке России в «Пути регионов».

Зульфат Шафигуллин