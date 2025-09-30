Рахимов объяснил, чего не хватило «Рубину» для победы над «Зенитом»

Казанцы проиграли дома со счетом 0:1

Фото: Реальное время

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов считает, что его команде не хватило исполнительского мастерства в матче с «Зенитом». Казанцы проиграли дома со счетом 0:1, пропустив единственный мяч на 3-й минуте игры.

Рахимов считает, что «Рубин» проявил характер, несмотря на поражение.

— Были моменты, когда «Зенит» всей командой был в штрафной. Нам не хватило исполнительского мастерства впереди — 11 угловых было, сколько штрафных, и ничего не выжали из них. Команде я сказал, что мы проявляем характер — это хорошо. Эти поражения будут, тем более с такими командами, которые могут наказать за любой эпизод. Этот характер нужно сохранять, важно не терять в себе уверенность. Позитивный момент, когда «Зенит» так долго вводит мяч в игру, — сказал Рахимов.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Рубин» после пяти туров набрал четыре очка и занимает 3-е место в группе А в рамках Кубка России в «Пути РПЛ». В последнем матче группового раунда команда Рахимова сыграет в Казани с «Ахматом». Победитель встречи гарантирует себе выход в плей-офф турнира.

«Рубин» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до четырех матчей подряд. В сентябре казанцы одержали всего одну победу в пяти играх чемпионата и Кубка России.

Зульфат Шафигуллин