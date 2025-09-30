Президент Словакии закрепил в конституции признание только мужского и женского пола

Целью инициативы является предотвращение ситуаций, когда люди будут заявлять о себе как о «вертолете, кошке или собаке»

Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал поправки в конституцию страны, закрепляющие признание только двух полов — мужского и женского. Об этом глава государства сообщил во вторник на своей странице в Facebook*.

Решение было принято после того, как 26 сентября парламент Словакии в финальном чтении одобрил данные поправки. За их принятие проголосовали 90 из 150 депутатов словацкого заксобрания.

Как заявил в январе премьер-министр Словакии Роберт Фицо, целью инициативы является предотвращение ситуаций, когда люди будут заявлять о себе как о «вертолете, кошке или собаке».

В рамках этой же инициативы в конституции будет прописано, что усыновлять детей смогут только традиционные супружеские пары, состоящие из мужчины и женщины. Напомним, что в 2014 году в Словакии уже было законодательно закреплено определение брака как союза между мужчиной и женщиной.

Рената Валеева