Непогода препятствует эвакуации туристов с горы Фишт в Сочи

Трагедия произошла 29 сентября, когда двое альпинистов сорвались со скалы во время подъема по северному склону горы Фишт

Эвакуация группы туристов, находящихся на горе Фишт в районе Сочи, затруднена из-за ухудшения погодных условий. Вертолет МЧС не может вылететь к месту происшествия из-за плотной облачности, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

— Работу осложняют плохие погодные условия, не позволяющие [сегодня] поднять вертолет в том районе, — пояснили в ЮРПСО.

Напомним, трагедия произошла 29 сентября, когда двое альпинистов сорвались со скалы во время подъема по северному склону горы Фишт. Один турист получил травмы и не может самостоятельно передвигаться, второй погиб. В составе зарегистрированной тургруппы находилось шесть человек.

По информации МЧС, как только погодные условия улучшатся, всех оставшихся в живых туристов в сопровождении спасателей эвакуируют на базу ЮРПСО в Сочи.

Рената Валеева