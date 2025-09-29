Двое туристов сорвались со скалы при подъеме на гору Фишт, один погиб
Один альпинист получил травмы и не может самостоятельно передвигаться
Спасатели МЧС России эвакуируют туристов с горы Фишт в Адыгее, сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время подъема по северному склону горы двое альпинистов сорвались со скалы. Один турист получил травмы и не может самостоятельно передвигаться, второй, к сожалению, погиб. О происшествии в МЧС России сообщила руководитель группы, состоящей из шести зарегистрированных туристов.
В настоящее время спасатели эвакуируют пострадавшего и тело погибшего с опасного скального участка к месту ночлега, где уже находятся остальные участники тургруппы в сопровождении спасателей. Операцию осложняют неблагоприятные погодные условия и темное время суток.
С учетом погодных условий на завтра запланирована эвакуация всех туристов в Сочи.
