Жители Татарстана вновь смогут увидеть полярное сияние этой ночью

Благоприятные условия для наблюдения сохранятся до 23—24 мск

Фото: Реальное время

После успешных наблюдений в ночь с 29 на 30 сентября жители Татарстана вновь имеют высокую вероятность увидеть полярное сияние этой ночью. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, объявившая о повторном формировании интенсивной зоны полярных сияний над центральными регионами России.

Согласно прогнозу, благоприятные условия для наблюдения сохранятся до 23—24 мск.

Напомним, минувшей ночью сообщения о наблюдении полярного сияния поступали из различных регионов, включая Татарстан, Санкт-Петербург, Архангельскую, Вологодскую, Ивановскую, Ленинградскую, Мурманскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Псковскую, Свердловскую, Тверскую, Челябинскую области, Карелию, Коми и другие.

Реальное время / realnoevremya.ru

По сравнению с предыдущей ночью вероятность увидеть северное сияние в центральной части страны, в том числе и в Татарстане, значительно выше.

Рената Валеева