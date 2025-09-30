Тысяча школьников Татарстана познакомилась с миром БПЛА на фестивале в «Алабуге»

На протяжении всего фестиваля участники пробовали свои силы в конструировании, программировании и пилотировании беспилотных аппаратов

Фото: Реальное время

Около тысячи школьников из Татарстана собрались в минувшие выходные в особой экономической зоне «Алабуга», чтобы принять участие в фестивале «Дотянуться до неба!», посвященном беспилотным авиационным системам. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».



Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов поприветствовал участников по видеосвязи, отметив важную роль республики в развитии авиации и подчеркнув, что беспилотные системы — это технологии будущего.

Замминистра промышленности и торговли республики Иван Колчин выразил уверенность, что талантливые инженеры Татарстана создадут новые, прорывные беспилотные системы, а гендиректор ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «Аэронекст» Глеб Бабинцев поделился собственным опытом, начиная с авиамоделирования.

Реальное время / realnoevremya.ru

В рамках фестиваля школьники получили возможность познакомиться с перспективами развития беспилотного авиационного транспорта.

На протяжении всего фестиваля участники пробовали свои силы в конструировании, программировании и пилотировании беспилотных аппаратов, испытывали навыки пилотирования на VR-тренажерах и общались с ведущими специалистами отрасли.

Рената Валеева