Хуснуллин доложил Путину об опережении графика дорожных работ на 21%

Он напомнил об открытии участка трассы М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит, завершающего трассу от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину об опережении графика работ по вводу и ремонту дорог в 2025 году на 21% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— В этом году идем с опережением прошлого года по вводу и ремонту дорог на 21 процент, что гарантированно нам обещает до конца года все планы по дорожному строительству выполнить, — заявил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что работа ведется как по текущему ремонту, так и по крупным инфраструктурным проектам.

В частности, Хуснуллин напомнил об открытии участка трассы М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит, завершающего трассу от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, которая пользуется большой популярностью у автомобилистов (около 7 тыс. машин в сутки). Продолжаются работы на трассе «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока, с поэтапным расширением участков.

Вице-премьер также отметил прогресс в реализации коридора «Север — Юг» и строительстве Азовского кольца, которое в этом году дошло до Мариуполя. «Обход Мариуполя начали. Кстати, уже очень хорошие темпы развернулись, расширяем участки, чтобы вдоль Азовского кольца у нас была полноценная четырехполосная дорога», — сказал он.

Хуснуллин поблагодарил президента за утвержденный правительством комплекс мероприятий по развитию улично-дорожной сети в России, в рамках которого были подписаны меморандумы со всеми регионами.

— Когда 89 регионов подписали меморандумы и понимают, что делает федеральный центр, что региональный, что муниципальный, мы понимаем единую сеть по дорогам. Поэтому у нас очень неплохо идет эта работа, — заключил вице-премьер.

