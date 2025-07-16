Путин открыл участок трассы М-12 Дюртюли — Ачит

Магистраль проходит по территориям Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин дал старт движению по новому участку скоростной трассы М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит. Об этом сообщает Минтранс РФ.

Магистраль протяженностью 275 км проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области.

Благодаря открытию нового участка трассы расстояние от Казани до Екатеринбурга сократилось на 200 км, а время в пути — на 4 часа.

Движение по трассе М-12 «Восток» до Казани было открыто в конце декабря 2023 года. Официальное открытие состоялось с участием президента России Владимира Путина по видеосвязи.

Ее протяженность составляет 810 км и проходит по территориям Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан.



В ноябре 2023 года правительство России утвердило продление автомагистрали до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.



Дарья Сайфиева