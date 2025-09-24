В Татарстане 1 октября пройдет плановая проверка систем оповещения

МЧС призвало не сообщать о неработающих сиренах

Фото: Максим Платонов

1 октября в Татарстане состоится проверка систем оповещения населения. Об этом сообщили ГУ МЧС по РТ в своем телеграм-канале.



Сообщается, что в ходе проверки в 10:30 и 10:40 будет произведено включение электросирен и речевых сиренных установок сначала на муниципальном, затем на республиканском уровне. В 10:43 запланирован перехват теле— и радиоканалов для трансляции проверочного сообщения.

В МЧС просят не сообщать о неработающих сиренах.

— Сообщать о том, что вы не услышали сирену, нет необходимости, — сказано в телеграм-канале ведомства.

Объясняется это тем, что специалисты МЧС уже знают о проблемных зонах, включая новые жилые кварталы, построенные после создания системы оповещения в 1980-х годах. К 2029 году планируется достичь охвата техническими средствами оповещения более 90% населения республики.

Во вторник в Казани была объявлена угроза атаки БПЛА. Жителям города рекомендовали проследовать в ближайшие укрытия.

Наталья Жирнова