Агент раскритиковал «Рубин» за тактику команды с Даку и Сиве

Гурцкая уверен, что связка двух габаритных форвардов неэффективна

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал «Рубин» за тактику команды с двумя нападающими. Эксперт уверен, что Мирлинд Даку и Жак Сиве неэффективны, когда находятся на поле одновременно.

С двумя форвардами «Рубин» проиграл в 10-м туре московскому «Локомотиву» со счетом 0:1. При этом в предыдущем матче Даку и Сиве забили по голу, действуя вместе в игре с «Акроном» (2:2).

— Пока не выйдет Шабанхаджай, Даку не будет работать на максимум. Я понимаю, что этот игрок нужен команде. Почему «Рубин», играя в два нападающих, отбивается? Кто свяжет игру? Сиве и Даку бегают как два трупа по полю. Два больших и хороших нападающих вынуждены играть в отборе. Они выходят, чтобы стать очередными игроками обороны, в атаке не выступают. «Рубин» пытается отбиться в надежде, что Даку забьет гол», — сказал Гурцкая в шоу «Это футбол, брат».

«Рубин» после десяти туров опустился на девятое место в турнирной таблице с 15 очками. В десяти матчах команда забила 13 голов, 8 из которых на счету Мирлинда Даку. Сиве перешел в казанский клуб в сентябре из французского «Генгама».

Следующий матч «Рубин» проведет 30 сентября в Казани с «Зенитом» в рамках группового раунда Кубка России.

Зульфат Шафигуллин