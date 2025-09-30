«Нефтехимик» повторил исторический результат клуба в КХЛ

Одержали семь побед при трех поражениях на старте сезона

«Нефтехимик» повторил исторический результат клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Команда Игоря Гришина одержала семь побед при трех поражениях на старте нового сезона.

Аналогичный результат «Нефтехимик» показал в сезоне-2012/13 под руководством Владимира Голубовича. Тогда нижнекамская команда финишировала восьмой в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф вылетела после первого раунда.

В последних трех сезонах «Нефтехимик» ни разу не побеждал более четырех раз в стартовых десяти матчах, суммарно одержав семь побед. Ранее командой руководил Олег Леонтьев, который был уволен весной 2025 года.

Гришин возглавил «Нефтехимик» в межсезонье после работы в петербургском «Динамо».

Зульфат Шафигуллин