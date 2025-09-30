Президента США хотят побудить к конфликту с Ираном и Россией
Об этом заявила сотрудница RT Тара Рид, которая раньше была помощницей экс-президента штатов Джо Байдена
Американский сенатор Линдси Грэм* и спецпосланник США Кит Келлог хотят побудить президента США Дональда Трампа к конфликту с Ираном и Россией. Об этом заявила сотрудница RT Тара Рид, которая раньше была помощницей экс-президента штатов Джо Байдена.
— Все налоги идут на военный бюджет, а это $1 трлн. Триллион долларов, сделанный на войне, насилии и кровопролитии. Так что Америке нужно уйти от этого, если она хочет занимать какое-то место в мире, — приводят ее слова в RT.
По мнению Рид, идеальным американским лидером стал бы политик, который предпринял бы три ключевых шага во внешней политике: отменил бы санкции против России, наладил конструктивный диалог с российским руководством и пересмотрел бы курс поддержки премьер-министра Нетаньяху.
Дональд Трамп выступит 30 сентября с заявлением в Белом доме. Тема предстоящего объявления не раскрывается.
Справка
* Внесен в реестр террористов и экстремистов в России.
