Гатиятулин объяснил причины поражения «Ак Барса» от «Автомобилиста»

Команда проиграла после яркой победы над «Металлургом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил причины поражения от «Автомобилиста» (1:4) в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По его словам, команде не хватило свежести и эмоций после победы над «Металлургом» (4:3).

— После двух энергозатратных побед в этом матче нам не хватило напора. Сами дали фору сопернику, этого не нужно было делать. Приходилось преодолевать плотную оборону соперника и не хватило напора, чтобы сделать второй камбэк подряд. Одной из главных целей этой поездки было вернуть ответственность своих действий. Ошибки всегда будут, но такие, которые мы допускали, делать не нужно. Повторюсь, отложились две энергозатратные и эмоциональные игры, не хватило напора, — сказал Гатиятулин.

Ранее «Ак Барс» одержал победу над «Металлургом» со счетом 4:3, отыгравшись по ходу встречи с 0:3. Казанцы завершили трехматчевую выездную серию, в которой дважды победили и один раз проиграли. После поражения от «Автомобилиста» команда Анвара Гатиятулина опустилась на 7-е место в турнирной таблице КХЛ.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 3 октября в Казани с «Амуром» в 19:00 по московскому времени. Через день команды сыграют повторно в столице Татарстана в 17:00 по мск.

Зульфат Шафигуллин