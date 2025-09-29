Умер композитор и аранжировщик Юрий Чернавский

Советский, немецкий и американский композитор и аранжировщик Юрий Чернавский скончался в возрасте 78 лет. О смерти музыканта сообщили на его странице в Facebook*. Информация о дате и месте прощальной церемонии будет опубликована позже.

Чернавский родился в 1947 году в Тамбове. В период с 1969 по 1975 годы играл в оркестрах Олега Лундстрема, Леонида Утесова и в Государственном эстрадном оркестре Азербайджана под управлением Муслима Магомаева.

С 1976 года Чернавский увлекся джаз-роком и новой волной, сотрудничая с ансамблями «Фантазия», «Красные маки», «Веселые ребята» и рок-группой «Карнавал». В 1981 году он основал собственную рок-группу «Динамик», ставшую одной из знаковых групп советской эстрады.

В 1980-х годах Юрий Чернавский активно сотрудничал с такими звездами советской эстрады, как Алла Пугачева, Валерий Леонтьев и Михаил Боярский. Он является автором более 200 популярных песен, среди которых хиты «Зурбаган», «Маргарита», «Белая дверь», а также новаторского рок-альбома «Банановые острова».

Чернавский также известен как автор саундтреков к более чем 20 мультфильмам, работал с создателями мультфильмов «Следствие ведут Колобки» Александром Татарским и Игорем Ковалевым. В 1986 году основал Всесоюзную студию популярной музыки «Рекорд».

С 1994 года Юрий Чернавский проживал и работал в Лос-Анджелесе, продолжая свою музыкальную деятельность.

Рената Валеева