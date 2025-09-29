«Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в последнем выездном матче серии
«Барсы» возвращаются в Казань с двумя победами в трех матчах
«Ак Барс» проиграл в Екатеринбурге «Автомобилисту» со счетом 1:4 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина завершила выездную серию поражением.
В составе «Ак Барса» отличился Михаил Фисенко. У «Автомобилиста» забили Джесси Блэкер, Роман Горбунов, Данил Романцев и Никита Шашков. После первого периода казанцы поменяли вратаря Тимура Билялова на Михаила Бердина.
Форвард «Ак Барса» Владимир Алистров в конце матча не реализовал буллит.
По ходу выездной серии «Ак Барс» одержал победы над «Барысом» (2:1) и «Металлургом» (4:3), а также проиграл «Автомобилисту» (1:4). Теперь команда Анвара Гатиятулина возвращается в Казань.
«Автомобилист» прервал серию из трех поражений подряд и обошел казанцев в турнирной таблице Восточной конференции.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 3 октября в Казани с «Амуром» в 19:00 по московскому времени.
«Автомобилист» — «Ак Барс» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Голы:
1:0 — Блэкер (Бывальцев, 03:27);
2:0 — Горбунов (Бусыгин, Бывальцев, 18:40);
2:1 — Фисенко (Марченко, Кателевский, 19:09);
3:1 — Романцев (Хрипунов, Блэкер, 23:49, 4х5);
4:1 — Шашков (Блэкер, Романцев, 58:20, ПВ).
