«Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в последнем выездном матче серии

«Барсы» возвращаются в Казань с двумя победами в трех матчах

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» проиграл в Екатеринбурге «Автомобилисту» со счетом 1:4 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина завершила выездную серию поражением.



В составе «Ак Барса» отличился Михаил Фисенко. У «Автомобилиста» забили Джесси Блэкер, Роман Горбунов, Данил Романцев и Никита Шашков. После первого периода казанцы поменяли вратаря Тимура Билялова на Михаила Бердина.

Форвард «Ак Барса» Владимир Алистров в конце матча не реализовал буллит.

Реальное время / realnoevremya.ru

По ходу выездной серии «Ак Барс» одержал победы над «Барысом» (2:1) и «Металлургом» (4:3), а также проиграл «Автомобилисту» (1:4). Теперь команда Анвара Гатиятулина возвращается в Казань.

«Автомобилист» прервал серию из трех поражений подряд и обошел казанцев в турнирной таблице Восточной конференции.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 3 октября в Казани с «Амуром» в 19:00 по московскому времени.

«Автомобилист» — «Ак Барс» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Голы:

1:0 — Блэкер (Бывальцев, 03:27);

2:0 — Горбунов (Бусыгин, Бывальцев, 18:40);

2:1 — Фисенко (Марченко, Кателевский, 19:09);

3:1 — Романцев (Хрипунов, Блэкер, 23:49, 4х5);

4:1 — Шашков (Блэкер, Романцев, 58:20, ПВ).

Зульфат Шафигуллин