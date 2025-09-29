Минниханов и Пархомчик обсудили расширение сотрудничества Татарстана и Брестской области

Это произошло на площадке Международной промышленной выставки «Иннопром. Беларусь»

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем Брестского областного исполкома Петром Пархомчиком на площадке Международной промышленной выставки «Иннопром. Беларусь».

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся развития деловых контактов и укрепления взаимодействия на межрегиональном уровне.

Минниханов отметил положительную динамику в части товарооборота между Татарстаном и Беларусью, подчеркнув, что Беларусь является одним из ведущих партнеров республики. Особое внимание было уделено сотрудничеству в машиностроении, сельском хозяйстве и ряде других перспективных сфер.

Учитывая богатый управленческий опыт Петра Пархомчика, который в разные годы занимал руководящие должности в Республике Беларусь, включая посты гендиректора БелАЗа, министра промышленности и заместителя премьер-министра, стороны обсудили возможности для расширения сотрудничества в промышленной сфере и обмена опытом в управлении крупными предприятиями.

Ранее Минниханов встретился с главой Администрации президента Белоруссии Дмитрием Крутым и заместителем премьер-министра страны Виктором Каранкевичем.

Рената Валеева