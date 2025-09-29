«Ак Барс» объявил состав на матч с «Автомобилистом» в Екатеринбурге

Хмелевский проведет вторую игру за казанских «барсов»

«Ак Барс» объявил состав на матч с «Автомобилистом» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча пройдет в Екатеринбурге в 17:00 по московскому времени.

Нападающий Александр Хмелевский проведет второй матч за «Ак Барс», его дебют состоялся в игре с «Металлургом» (4:3). По сравнению с игрой в Магнитогорске состав не изменился, поменялись только сочетания второй и третьей троек атаки.

Состав «Ак Барса»: Билялов (Бердин); Лямкин — Миллер, Барабанов — Семенов — Алистров; Марченко — Карпухин, Галимов — Хмелевский — Денисенко; Фальковский — Князев, Биро — Сафонов — Яшкин; Жулин, Дыняк — Фисенко — Кателевский.

Матч с «Автомобилистом» станет для «Ак Барса» последним в выездной серии. Ранее казанцы в гостях обыграли «Барыс» (2:1) и «Металлург» (4:3). Команда Анвара Гатиятулина поднялась на пятое место в Восточной конференции, «Автомобилист» идет шестым, проиграв три игры кряду.

В прямом эфире матч из Екатеринбурга покажут телеканалы КХЛ ТВ, ТНВ и «ТНВ Планета».

Зульфат Шафигуллин