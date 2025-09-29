Расходы на президента, Кремль и правительство в 2026 году составят почти 46 млрд рублей

Большая часть этих средств (около 70%) будет направлена на выплату зарплаты

Фото: Дарья Пинегина

Расходы на обеспечение деятельности президента России, его администрации и федерального правительства в 2026 году запланированы на уровне 45,9 млрд рублей. Об этом свидетельствует пояснительная записка к проекту федерального бюджета на 2026—2028 годы, пишет ТАСС.

Согласно документу, на функционирование Кремля в 2026 году планируется выделить 32,9 млрд рублей, в 2027 году — 33,7 млрд рублей, а в 2028 году — 34,6 млрд рублей. Большая часть этих средств (около 70%) будет направлена на выплату зарплаты. Среди других крупных статей расходов — закупка товаров, работ и услуг, а также социальные и иные выплаты.

На обеспечение работы премьер-министра и его заместителей, а также аппарата Кабинета министров в 2026 году предусмотрено 13 млрд рублей, в 2027 году — 13,5 млрд рублей, а в 2028 году — 13,9 млрд рублей. Около 90% этих средств будет направлено на выплату зарплаты.

Напомним, документ предполагает, что в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7%, составив в номинальном выражении около 276 трлн рублей.

Рената Валеева