Стресс лидирует среди угроз для сердца по мнению казанцев

Серьезной проблемой в этой сфере остается недостаточная осведомленность о первой помощи

Фото: Салават Камалетдинов

Жители Казани считают, что главным врагом здоровья сердца горожане считают стресс. Его выделили 27% казанцев в опросе, проведенном фармацевтической компанией «Медисорб» в рамках Всемирного дня сердца.

После стресса среди причин опасностей выделяют генетическую предрасположенность (24%) и высокий уровень холестерина (19%). Большинство респондентов (65%) признают необходимость заботы о сердце. При этом 59% действительно принимают меры: 38% регулярно проходят обследования, 34% работают над снижением стресса, 12% избегают вредных привычек.

Серьезной проблемой остается недостаточная осведомленность о первой помощи: только 24% уверены в своих знаниях, а больше половины слышали о правилах, но не готовы их применять. Ранее врачи из Татарстана спасли пациента с раком и пороком сердца.

Наталья Жирнова