Врачи из Татарстана спасли пациента с раком и пороком сердца

После консилиума врачей было принято решение проводить операцию в два этапа

Сложную операцию выполнили специалисты Республиканского клинического онкодиспансера (РКОД) и Университетской клиники КФУ, прооперировав пациента, у которого были диагностированы сразу два тяжелых заболевания — рак желудка и критический порок сердца. Об этом сообщила пресс-служба Онкодиспансера Татарстана.

После постановки диагноза «рак желудка» обследование выявило еще одно опасное заболевание — критический аортальный стеноз. Врач-кардиоонколог Луиза Гапар организовала консилиум с коллегами из Университетской клиники КФУ.

Лечение прошло в два этапа. Сначала хирурги Том Шарапов и Марат Бакиров выполнили резекцию желудка. После операции пациента наблюдали специалисты отделения анестезиологии-реаниматологии. Затем кардиохирурги Антон Омеляненко и Альберт Алхазуров провели малоинвазивную операцию по замене клапана сердца методом TAVI. Уже на следующий день пациент мог самостоятельно передвигаться.

Наталья Жирнова