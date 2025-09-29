Каждый второй казанец выступает за внедрение раздельного сбора вторсырья

До конца года в городе планируют установить еще более 600 контейнеров для раздельного сбора

Фото: Владимир Васильев

Каждый второй казанец — порядка 56% — считает, что внедрение раздельного сбора и переработки вторсырья является одной из первостепенных задач города. Об этом в ходе «делового понедельника» сообщил руководитель исполкома Рустам Гафаров.



— Рано или поздно все мы без исключения перестанем кидать все подряд в мусорное ведро, потому что [это] варварство и безответственность к природе и будущим поколениям. Кому-то достаточно будет поменять свое мировоззрение, а кого-то штрафы простимулируют менять свои привычки и поведение, — подчеркнул он.

Инна Серова / realnoevremya.ru

По словам гендиректора УК ПЖКХ Евгения Чекашова, в Казани до конца года планируют установить еще более 600 контейнеров для раздельного сбора вторсырья. Сейчас их число составляет 2,3 тыс. Для более «продвинутого» раздельного сбора действуют две точки — на ул. Васильченко и Родины.



— Пункт приема на ул. Родины уже бьет все рекорды посещения и накопляемости. С апреля сдали 65 тонн вторсырья. Посетило его более 9 тыс. человек, — рассказал он.

Напомним, с сентября вступили в силу новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Теперь на контейнерных площадках и в общих контейнерах нельзя оставлять строительный мусор, растительные остатки (например, ветки и скошенную траву), а также опасные вещества: батарейки, лампы и медицинские отходы. За нарушения предусмотрены штрафы — от 2 тыс. рублей для физических лиц и от 100 тыс. — для юридических.

Галия Гарифуллина