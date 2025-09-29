В Татарстане обнаружили «предприятие-призрак» по производству икры
Роспотребнадзор рассказал, что заявленного завода и адреса не существует
Роспотребнадзор Татарстана выявил икорную продукцию, произведенную несуществующим предприятием. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.
Согласно заявленным данным, организация должна располагаться по адресу: город Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 4В. Однако в результате проверочных мероприятий установлено, что как само предприятие «Южно-Сахалинский рыбзавод», так и указанный адрес на территории Сахалинской области не существуют.
Таким образом, производство икры осуществляется неустановленными лицами в неизвестных условиях. Это создает серьезную угрозу для здоровья потребителей.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Казани закрыли кафе Brown Bear из-за отравления посетителей.
