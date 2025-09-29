За ночь над регионами России сбили 84 украинских дрона

Больше всего вражеских БПЛА было уничтожено над территориями Брянской и Белгородской областями

С 23:00 28 сентября до 07:00 29 сентября российскими средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 78 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Всего за ночь, по сообщению министерства, сбито 84 дрона. Больше всего вражеских БПЛА было уничтожено над территориями Брянской и Белгородской областями — 24 и 21 соответственно.

В Татарстане с 3:02 до 07:42 действовал режим «Беспилотная опасность».

Наталья Жирнова