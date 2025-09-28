Гендиректором Федерации фигурного катания на коньках России стала Светлана Бажанова
Ранее пост занимал Александр Коган
Гендиректором Федерации фигурного катания на коньках России стала Светлана Бажанова. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Такое решение было принято сегодня на исполкоме ФФККР. Ранее пост занимал Александр Коган — теперь он стал генеральным секретарем Федерации.
Напомним, недавно российская фигуристка Аделия Петросян победила на отборочном турнире к Олимпиаде-2026 в Пекине. Она заняла первое место с результатом 209,63 балла.
