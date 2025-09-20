Новости спорта

Российская фигуристка победила на отборочном турнире к Олимпиаде-2026 в Пекине

16:47, 20.09.2025

На втором месте оказалась Анастасия Губанова, которая ранее представляла Россию, но сейчас выступает за Грузию

Фото: Руслан Ишмухаметов

Аделия Петросян, двукратная чемпионка России по фигурному катанию, успешно выступила на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года в Пекине. Она заняла первое место с результатом 209,63 балла.

На втором месте оказалась Анастасия Губанова, которая ранее представляла Россию, но сейчас выступает за Грузию. Ее баллы составили 206,23. Замкнула тройку призеров Луна Хендрикс из Бельгии с результатом 204,96.

Эти три спортсменки вместе с двумя другими фигуристками обеспечили себе участие в Олимпиаде-2026. Результаты турнира выглядят следующим образом:

  • Аделия Петросян (Россия) — 209,63 балла;
  • Анастасия Губанова (Грузия) — 206,23;
  • Луна Хендрикс (Бельгия) — 204,96;
  • Виктория Сафонова (Беларусь) — 181,91;
  • Жуйян Чжан (Китай) — 179,76.
Анастасия Фартыгина

